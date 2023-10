Regeringen vil forkorte folkeskoletiden med 200 timer

Landets folkeskoleelever kan se frem til færre skoletimer med regeringens kommende folkeskoleudspil.

En folkeskoleelev skal over ti skoleår gå cirka 200 timer mindre i skole. Det er en del af regeringens varslede folkeskoleudspil, der præsenteres i denne uge.

Konkret vil børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og regeringen afkorte den samlede undervisningstid fra børnehaveklasse til 9. klasse med de cirka 200 timer.

Mattias Tesfaye frygter ikke, at det skader fagligheden med kortere skoledage. Det var ellers et argument i folkeskolereformen i 2013, hvor skoledagen blev gjort længere.

- Det er vigtigere, at der er kvalitet i undervisningstiden, end at der er lang tid i skolen. Så jeg synes, det er helt fint, hvis man gør skoledagen kortere, og så til gengæld har to lærere i nogle af undervisningstimerne.

- Vi har jo forsøgt os med de lange skoledage. Jeg synes ikke, det er en succes, siger Mattias Tesfaye til Ritzau.