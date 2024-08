Regeringen vil genindføre populært fradrag

Fra næste år bliver det igen muligt at trække noget af håndværkerregningen fra i skat, når hjemmet sættes i stand, og samtidig forhøjes servicefradraget.

Det er en del af det finanslovsudspil, som regeringen fremlægger fredag formiddag, erfarer Ritzau.

Fradraget, som blev afskaffet af S-regeringen i 2021, var på 12.500 kroner årligt. Det bliver fra næste år på et lidt lavere niveau, kan man udlede af finansieringen.

Dengang var der afsat 350 millioner kroner til fradraget, mens der i finanslovsudspillet for 2025 er afsat 300 millioner kroner.

- I Venstre var vi kraftigt imod at afskaffe fradraget, der hjalp mange familier med at få energirenoveret deres bolig, og derfor er jeg også meget glad for, at vi nu genindfører det fradrag, siger Venstres formand og forsvarsminister Troels Lund Poulsen.