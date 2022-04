Eksperiment med skjult kamera: Næsten hver anden solgte alkohol ulovligt til 14- og 15-årig

Resultatet: - Det er lidt vildt

I fire ud af de ti butikker var de muligt for de to veninder på 14 og 15 år at købe alkohol uden at vise et gyldigt ID til ekspedienten.

- Det er jo win-win, hvis man gerne vil have fat i alkohol. Men det er ærgerligt, for det er ikke sundt, og vi burde jo ikke kunne købe det, lyder det fra 15-årige Frida.



I løbet af eksperimentet afviser seks af butikkerne hermed at sælge alkohol til de to venner på 14 og 15 år. I en af disse seks butikker blev veninderne dog først spurgt om at fremvise ID, da de - på vores opfordring - beder om også at få udleveret en vodka, som kun må købes af personer over 18 år.

- Hvis ikke vi havde spurgt efter en Cuba Caramel (en vodka med 30% alkohol, red.), så havde han nok solgt Breezeren (cider med 4% alkohol) til os, lyder det fra 14-årige Sofia Kate Poulsen, der bor i Villestofte.