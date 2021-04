Regeringen vil lempe reglerne for automatisk nedlukning

Skal diskuteres i udvalg

Udover at ændre på selve grænserne vil regeringen lempe på reglerne, så nedlukkede skoler samt ungdoms- og voksenuddannelser kan få lov at undervise deres elever udendørs, og at de skal kunne gennemføre undervisning under "særlige forhold", hvis de har været omfattet af den automatiske nedlukning i mere to ud af de seneste fire uger.

Her nævner regeringen, at "særlige forhold" for eksempel kan være ved at teste elever over 12 år dagligt og kun lade halve klasser møde ind.

Regeringens forslag til, hvordan modellen kan ændres, vil blive drøftet, når Epidemiudvalget mødes onsdag klokken 14.

Samme tid vil dagsaktuelle smittetal blive offentliggjort.