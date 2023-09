Regeringen vil præsentere planer for lønløft

Mandag middag vil regeringen forsøge at løse den gordiske knude og fremlægge sit bud på, hvordan samfundet får eksempelvis flere sygeplejersker og fængselsbetjente.

Flertalsregeringens budskab er, at den vil passe godt på dem, der passer på borgerne, men den er blevet mødt med kritik fra flere sider.

Mange faggrupper føler sig forbigået, og regeringen er blevet kritiseret for at bryde med den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter aftaler løn udenom politikerne. Den kritik skal regeringen altså forsøge at imødegå på et pressemøde mandag.