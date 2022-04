Regeringen vil sænke farten på fynsk motorvejsstrækning

Marginal effekt

Ifølge trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet virker det godt for støjgener at nedsænke hastigheden på vejene. Men hvis man har beregnet efter at sænke støjgener med én decibel, får det ikke stor betydning, fortæller han.

- Hastigheden skal nok klemmes yderligere ned, hvis borgerne i Fraugde skal kunne mærke det, siger Harry Lahrman og uddyber:

- Vi plejer at sige, at man i hvert fald skal have en ændring på minimum to til tre decibel for at kunne mærke og opleve en lille mindskning af støjen.