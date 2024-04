Regeringen vil tvangsfjerne børn af bandefolk efter afsløring

Regeringen vil nu fremsætte et lovforslag i Folketinget, så det bliver muligt for myndighederne at tvangsfjerne børn af bandemedlemmer, alene fordi de er bandemedlemmer.

Det oplyser Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg (S) til TV 2 Fyn mandag formiddag.

- Det er regeringens linje, så det bakker vi fuldt op om, siger han til TV 2 Fyn og uddyber:

- Der er simpelthen brug for, at vi giver myndighederne den fulde opbakning og bemyndigelse til at kunne tvangsfjerne børnene tidligt, så vi bryder fødekæden, og børnene ikke bliver en del af bandemiljøet.

Dermed yder Bjørn Brandenborg fuld opbakning til rådmand i Odense Kommune Christoffer Lilleholt (V), der tidligere mandag procederede for forslaget.

- Det bliver vedtaget

Lovforslaget bygger ovenpå den eksisterende bandepakke, og Bjørn Brandenborg forventer, at et flertal i Folketinget stemmer for.

- Vi skal ned og trykke på knappen, og så bliver det stemt igennem, siger han og tilføjer, at afstemningen finder sted 26. april.

Reaktionen kommer ovenpå TV 2 Fyns afsløring mandag om, at Odense Kommune har brugt mere end 226 millioner kroner på otte storkriminelle familier siden 2009.