Region afviser private bud og hjemtager lægevagten

Region Syddanmark har på et lukket møde onsdag afvist alle fem private aktører, der har budt på at drive natbetjeningen af lægevagten i regionen.

Det fortæller Mark Søgaard (S), der er medlem af sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

I stedet har regionen besluttet, at hjemtage lægevagten, så det er regionen selv, der i fremtiden skal drive den.

- Det har vi valgt at gøre for at nedbryde barrierer i sundhedssystemet. Derfor vil vi nu have det i en samlet struktur, siger Mark Søgaard.

I første udbudsrunde fik regionen ingen bud på at drive lægevagten, men fik altså i anden runde fem bud. Bud der nu alle er afvist.