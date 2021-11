Region gør klar til flere coronatests: Men er "svært udfordret" på personalemangel

Brug hurtigtest

Coronatesten skal blandt andet bruges til coronapasset, som nogle steder er et krav for at komme ind. Det gælder eksempelvis restauranter, caféer, natklubber og statslige arbejdspladser ligesom private, kommunale og regionale arbejdspladser kan kræve, at medarbejdere viser et coronapas.

- Den nemmeste måde at få et coronapas på er at blive vaccineret. Så hvis man vil have en tid, så skal man bare bestille, fortæller Gitte Jørgensen og fortsætter:

- Ønsker man ikke at blive vaccineret, så skal man tage en hurtigtest og ikke en PCR-test. Den skal nemlig bruges til folk der har symptomer på corona eller som er nærkontakter til smittede.

Det skyldes, at PCR-testen er mere præcis end hurtigtesten.

Du kan se, hvor og hvornår du kan blive testet på Fyn her.