Region klar til at vaccinere børn - her er hvad du som forælder skal vide

De første invitationer til vacciner af børnene lander i forældrenes digitale postkasse dagen inden - lørdag den 27. november - hvor forældre efterfølgende kan bestille tid til vaccination på vacciner.dk.



I første omgang er det de to ældre årgange (årgang 2010 og 2011), som inviteres til en vaccination, mens de følgende årgange bliver inviteret i løbet af de næste 14 dage.

Men som forælder skal man være opmærksom på enkelte ting, når man bestiller vaccinetid.

Forældre skal give samtykke

For børn under 15 år kan ikke selv give samtykke til vaccination. Det skal forældre eller værge gøre, og derfor skal mindst én forælder eller værge tage med til barnets vaccination.

Derudover forsøger regionen at planlægge vaccinationerne af børnene, så det passer med skolen og bliver en god oplevelse for især de mindste.

- Fra regionens side vil vi gøre alt, hvad vi kan for at gøre det til en god og tryg oplevelse for de mindste at blive vaccineret. Netop derfor vil vaccinationer af børn komme til at foregå på vores store vaccinationscentre, hvor der er uddannet personale til at vaccinere børn – og der vil blive sat ekstra tid af til vaccination af det enkelte barn, forklarer Kurt Espersen.