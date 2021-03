Region klar til øget testtryk: - Der er ingen garantier mod kø i påsken

Et bevis på en vaccination eller et negativt testresultat, der højest er 72 timer gammelt, bliver efter påske adgangsbilletten til en genoptagelse af noget, der minder om et almindeligt liv for mange fynboer.

Hvis man for eksempel gerne vil til frisøren først på ugen, og en tur på café sidst på ugen, skal man lade sig teste to gange, hvis man da ikke har fået en vaccination.

- Der er ingen tvivl om, at behovet for testning vil stige de kommende uger, men vi får samtidig øget testkapacitet til at klare det stigende tryk de kommende uger, siger Gitte Jørgensen, der er præhospitalschef i Region Syddanmark.

Fordobling af kviktest

Testkapaciteten er delt op mellem PCR-test, der bliver taget i svælget og kviktestene, der bliver taget i næsen.

- Mange af de syddanskere, der i dag lader sig PCR-teste vil ikke have behovet efter påske. Det gælder for eksempel beboere på plejecentre og elever på skoler, der efter påske skal teste sig selv to gange om ugen på uddannelsesinstitutionerne. Det vil skabe mere kapacitet for andre syddanskere, siger Gitte Jørgensen.

Samtidig vil kapacitet til kviktest snart blive udvidet betragteligt. I øjeblikket kan Region Syddanmark gennemføre op til 34.000 lyntest om dagen, men fra 1. maj vil den kapacitet blive fordoblet. Region Midtjylland er i øjeblikket ved at lave en aftale om en fordobling af testkapaciteten på alle de danske regioners vegne.

- Det er jo meget svært at forudse, hvordan det vil udvikle sig, men vi forventer, at vi er klar til imødekomme en øget interesse for testning. Samtidig vil behovet også falde i takt med at flere bliver vaccineret, siger Gitte Jørgensen.

Undgå travle tider

Alligevel vil chefen for den præhospitale indsats ikke afvise, at der kan opstå lange køer og ventetid ved testcentrene.

- Jeg kan ikke garantere, at der ikke kommer kø i påsken.

Ifølge Gitte Jørgensen er der især trængsel ved testcentrene søndag og mandag og morgen og eftermiddag.

- Hvis det er muligt vil det være godt, hvis man kan gå uden om de mest travle dage og tidspunkter, siger Gitte Jørgensen.