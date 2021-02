Region opfordrer til flere tests: Her er testmulighederne på Fyn

Der er masser af ledige testtider til at få taget en PCR-test for coronavirus.

Og det er en kapacitet, som danskerne bør udnytte noget mere, lyder det fra Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner.

- At få en test er fortsat et af vores vigtigste våben, når vi skal holde smittetrykket nede, siger hun.

Her kan du få taget PCR-tests på Fyn og Ærø: Middelfart

P.V. Tuxensvej 14, 5500 Middelfart



P.V. Tuxensvej 14, 5500 Middelfart Nyborg

Grejsdalen 18, 5800 Nyborg



Grejsdalen 18, 5800 Nyborg Odense

Testcenter Odense, Billedskærervej 15, 5230 Odense M.



Testcenter Odense, Billedskærervej 15, 5230 Odense M. Svendborg

Testcenter Svendborg, voksne BLÅ indgang, Norgesvej 2, Tved, 5700 Svendborg. (Gå til BLÅ indgang)



Testcenter Svendborg, voksne BLÅ indgang, Norgesvej 2, Tved, 5700 Svendborg. (Gå til BLÅ indgang) Ærø

Sygehusvejen 18, 5970 Ærøskøbing

Derfor opfordrer hun til at huske hinanden på at udnytte den ledige testkapacitet, som TestCenter Danmark har over hele landet.

Onsdag er det faktisk i 35 af landets 61 åbne teststeder muligt at logge ind på coronaprøver.dk og bestille en test samme dag. Det viser en opgørelse fra TestCenter Danmark.

Hold ved de gode vaner

Kigger man på teststederne på Fyn er der nul dages vente tid, hvis man er nærkontakt til en smittet. Dog er der længere ventetid ved åbne testtilbud som eksempelvis i Middelfart, hvor der i øjeblikket er tre dages ventetid til at få en test.

Ventetid for åbne testtilbud på Fyn Middelfart: 3 dage

Nyborg: 3 dage

Odense: 0 dage

Svendborg: 0 dage

- Regionernes medarbejdere står klar til at teste, og det bliver de ved med, så vi kan holde epidemien på så lavt et blus som muligt. Derfor opfordrer jeg borgere til fortsat at holde ved de gode vaner og blive testet, siger Stephanie Lose (V).

Den politiske målsætning er, at 80 procent af danskerne skal have adgang til en PCR-test indenfor 24 timer. Siden februar har det været muligt for omkring 90 procent af befolkningen.

PCR-test

Når man skal have taget en coronatest, er der flere forskellige måder at få taget den på.

Der er PCR-testen, som bliver taget i halsen. Her skal du bestille tid på coronaprover.dk.

I sidste uge blev der gennemsnitligt foretaget 118.872 PCR-test om dagen på tværs af regionerne. Det tæller både de test, man selv booker og dem, der er blevet henvist af læge ved alvorlige symptomer.

Udover de faste PCR-teststeder er det også muligt at blive testet ved PCR-test biler. Her kan du blive testet uden tidsbestilling.

PCR-testbilerne kører på bestilling ud til kommuner, hvor smittetallet er højt. Testbilerne er åbne for folk uden eller med milde symptomer.

Listen over placeringen af testbilerne opdateres dagligt, men der annonceres ikke tider og steder mere end to dage frem i tiden, da steder ændrer sig løbende i takt med behovet for test.

Læs mere om hvor PCR-testbilederne er her.

Hurtig-test

Udover PCR-testen er det muligt at få taget en hurtigtest. Her behøves heller ingen tidsbestilling.

I Region Syddanmark tilbyder firmaet Carelink gratis hurtigtest mange forskellige steder i regionen. Alle over 12 år kan få en hurtigtest, men børn under 15 år skal være i følge med en voksen.

Hurtigtestcentre på Fyn Odense

Ørbækvej 101, 5220 Odense SØ



Ørbækvej 101, 5220 Odense SØ Svendborg

Johannes Jørgensens Vej 10 (Midtbyhallen), 5700 Svendborg

Hurtigtestcentrene har åbent 8 til 20 hver dag.

Det er også muligt at blive testet ved en af hurtigtestbilerne fra Carelin, som kører rundt i hele regionen og tester borgere ved pop-up teststeder.

Du kan se en oversigt over pop-up teststederne her.

Hvilken test skal jeg vælge? Hurtigtesten er en såkaldt antigen-test. Den er ikke ligeså præcis, som de tests, der bliver foretaget på testcentrene, teststationerne og i de mobile testenheder. Et negativt testresultat kan ikke udelukke, at du alligevel er smittet med COVID-19. Hvis du skal mødes med nogen, der er særligt sårbar overfor COVID-19, bør du overveje at blive testet på testcentre, teststationer og testbilerne. Er du nær kontakt til en smittet, eller har du symptomer på COVID-19, skal du lade dig teste med PCR-test. Hvis du har en aftale på sygehuset eller hos din læge og skal have foretaget en test inden da, kan du IKKE bruge hurtigtesten. Du skal i stedet booke tid på et testcenter, som kan sikre, at der er svar på din test, inden du har en aftale med lægen eller sygehuset. Kilde: Region Syddanmark Se mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man får taget en PCR-test, hvis man mistænker at være smittet, har symptomer eller er nær kontakt til en, som er smittet med corona.

Hurtigtest, som typisk giver svar indenfor 15 minutter, kan være fin, hvis man skal testes kort forud en begivenhed. Hurtigtesten er ikke lige så præcis som en PCR-test, og man kan godt være smittet, selv om testen viser negativ, oplyser styrelsen.