Region Syddanmark vil vaccinere borgere i eget hjem

Mange af de særligt udsatte ældre på Fyn har ikke fået en vaccine, fordi det ikke er muligt for dem at komme hen til vaccinationscentrene.

Men nu har Region Syddanmark besluttet af tilbyde flere sårbare ældre borgere over 65 år, at de i stedet kan få deres stik hjemme.

Allerede nu er regionens 22 kommuner i gang med at ringe til borgerne i vaccinationsstrategiens gruppe 2 og 3, og det forventes at hjemmevaccinationerne hos fynske borgere kan starte fredag eller lørdag.

- Nogle har brug for hjælp til at booke en tid eller hjælp til transport, men vi har også en gruppe immobile borgere, som ikke kan transportere sig til et af vaccinationsstederne. Dem kan vi nu tilbyde vaccination i eget hjem, hvis de ønsker det, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.

Tidligere har det været ret vanskeligt at håndtere vaccinerne i forhold til transport, så derfor er det først nu, at hjemmevaccination er blevet en mulighed Kurt Espersen, koncerdirektør i Region Syddanmark

Nye muligheder med vaccine

Det er vaccinen fra Pfizer/BioNTech, der bliver stillet til rådighed til vaccinationen i borgernes eget hjem og den gives til de personer, der er over 65 år og modtager praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet, samt alle ældre over 85 år.

Først fra torsdag er det nemlig blevet muligt at vaccinere uden for de særlige vaccinationssteder, da Pfizer-vaccinen først nu er godkendt til transport af Sundhedsstyrelsen.

- Tidligere har det været ret vanskeligt at håndtere vaccinerne i forhold til transport, så derfor er det først nu, at hjemmevaccination er blevet en mulighed, siger Kurt Espersen og forklarer, at vaccinen stadig skal transporteres forsigtigt.

- Det er en rigtig fin aftale og rigtig godt, at vi nu kan tage hjem til de borgere, der har brug for det, siger koncerndirektøren.

Drejer sig om få borgere

Det er hovedsagligt borgere, der er svært immobile og typisk sengeliggende, der har behov for at kunne få vaccinationen i eget hjem.

- Man skal være i målgruppen, men derudover drejer det sig om ikke at have mulighed for selv at komme i en bil og derfor have brug for liggende transport, før man kan få hjemmevaccinen, forklarer Kurt Espersen.

Regionen har endnu ikke et overblik over, hvor mange fynboer der kan blive vaccineret i eget hjem, men vurderer, at der ikke er tale om ret mange.

- Jeg vil tro, at det er et lavt antal. I Haderslev Kommune er der for eksempel kun 12 borgere, der skal vaccineres i hjemmet, siger Kurt Espersen og fortæller, at hver enkelt kommune er ved at finde ud af, hvor mange borgere, det præcis drejer sig om.

Esbjerg Kommune har allerede fra torsdag igangsat hjemmevaccinationen. Den gives af læger og sygeplejersker fra regionen eller praktiserende læger.

Borgere i de to særligt sårbare grupper vil blive kontaktet telefonisk af hjemkommunen. Man behøver altså ikke selv at ringe til kommunen.