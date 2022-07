Regionaltog fra Odense aflyst frem til fredag middag

Her bemærkes det også, at der torsdag generelt kører færre tog over Fyn. Intercitytog mellem København og Esbjerg vil kun køre i myldretiden.

Som erstatning for de aflyste regionaltog mellem Odense og Fredericia er der indsat togbusser på strækningen. De vil køre hver time.

DSB anbefaler, at rejsende tjekker rejseplanen.dk før afrejse.