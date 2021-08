Regioner efter indgreb: Nu skal vi af med puklen af operationer

- Mange danskere har fået udskudt deres behandling på hospitalet på grund af konflikten, og nu vil vi have fuldt fokus på at få indhentet alle de udskudte operationer og undersøgelser så hurtigt som muligt, siger Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioners løn- og praksisudvalg og chefforhandler, i pressemeddelelsen.

Onsdag meddelte regeringen, at den vil stande konflikt. Forligsmandens mæglingsskitse, som sygeplejerskerne ellers strejker imod, bliver ophøjet til lov såfremt der er flertal i Folketinget.

Ønskede enighed blandt parter

Anders Kühnau havde dog hellere set, at parterne selv var kommet til enighed.

- Nu ser det ud til at ende med et indgreb, men der er ingen tvivl om, at jeg helst havde set, at vi kunne have lavet en overenskomstaftale med sygeplejerskerne, ligesom vi landede aftaler med de andre medarbejdergrupper.

Regionerne vil nu fokusere på at "finde tilbage til en god hverdag på arbejdspladserne".