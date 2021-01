Regioner: Næste uge vil antallet af nye vaccinationer falde

Der kan forventes en nedgang i antallet af nye daglige vaccinationer mod corona fra næste uge.

Det oplyser Danske Regioner, som dog siger, at det afhænger af, hvor mange doser vacciner Danmark får hjem. Vurderingen er baseret på de nuværende meldinger om de kommende leverancers størrelse.

Regionerne har nemlig - som Sundhedsstyrelsen har bebudet det - ikke lagt doser af coronavaccine til side til andet stik, men derimod brugt doserne hurtigst muligt. Så når man begynder at give andet stik, bliver der kun få doser tilgængelige til dem, der skal have første runde.

- Antallet af daglige vaccinationer afhænger helt af, hvor mange vacciner Danmark får hjem. Ud fra de nuværende meldinger om de kommende leverancers størrelse forventer vi dog, at der vil ske en nedgang i antallet af nye vaccinationer fra næste uge, skriver Danske Regioner i en kommentar.

- Hvis Danmark får flere vacciner hjem, er regionerne imidlertid klar til at opskalere vaccineindsatsen og vaccinere endnu flere danskere om dagen end hidtil, skriver regionerne.

I Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender er det dog først om to uger i uge 4, at man planlagt begynder med andet stik til plejehjemsbeboere.

Men ifølge Danske Regioner lyder det altså til, at andet stik påbegyndes allerede i næste uge, hvor der er gået tre uger, fra de første blev vaccineret.

Nye vacciner på vej

Natten til tirsdag har Danmark modtaget de første 5000 doser vaccine fra firmaet Moderna. Alle de doser bliver brugt til sydjyske borgere.

I forvejen får Danmark leverancer af coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech. Det er den, der hidtil er blevet vaccineret med, og med den har man nået at vaccinere 117.104 borgere.

Der blev imidlertid kun vaccineret 653 mandag. Det er det laveste daglige antal, siden man begyndte at vaccinere den 27. december.

Ifølge Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), skyldes det, at regionerne ikke har flere doser vaccine til rådighed nu - alle er brugt.

Der er dog flere på vej. De næste uger vil der ankomme enten 56.550 eller 59.475 doser af vaccinen ugentligt fra Pfizer og BioNTech, viser en oversigt fra Statens Serum Institut.

Der vil også komme et stigende antal leverancer af doser af Modernas vaccine. I uge 7 vil der eksempelvis komme 48.000 doser af denne.

Regionerne skriver, at man sørger for, at vaccinationerne "hurtigst muligt kommer ud i skuldrene på danskerne".

- Men for at regionerne kan vaccinere danskerne, er vi afhængige af, at Danmark får leveret nogle vacciner. Derfor vil det daglige antal vaccinerede danskere afhænge af, hvor mange vacciner vi har fået hjem til Danmark.