Regler for isolation: Højt fravær af personale i dagtilbud - 21 procent hjemme

Helt præcis var i gennemsnit 21 procent af personalet i dagtilbuddene fraværende i perioden 17. til 19. januar.

Deres fravær skyldes ifølge KL, at de var hjemsendte i isolation, som nærkontakt, syge eller lignende.

Det er en stigning fra sidste uge, hvor 16 procent var fraværende.

Tallene får KL til at appellere til, at man kigger på reglerne for isolation hurtigst muligt.

Formand i KL's løn- og personaleudvalg Michael Ziegler siger, at fraværet har stor betydning for den kvalitet, der kan leveres i dagtilbuddene.

- Med til billedet hører også, at det dækker over meget store variationer. Vi har dagtilbud, hvor de mangler mere end en tredjedel af personalet. Så bliver det meget vanskeligt at holde institutionerne kørende på fornuftig vis.

KL har ikke et bud på, hvordan anbefalingerne for isolation ved smitte og nærkontakt i stedet bør være, men Michael Ziegler opfordrer til, at man giver dem et "servicetjek".

Emil Fannike Kiær, der er politisk direktør i Dansk Industri (DI), siger, at isolationskravene har store konsekvenser for virksomheder.

- Det er selvfølgelig på sin plads at overveje, om det er helt proportionalt med den risiko man løber ved at lempe isolationskravene, siger han.

Han fastholder dog, at det må være op til sundhedsmyndighederne at komme med anbefalinger til isolationskrav.

DI har lavet en beregning, der viser, at op mod en million danskere kan være i isolation i næste uge.

Tallet forudsætter, at der i næste uge er 55.000 dagligt smittede.

I en risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI), forventes det, at der er mellem 25.000 og 55.000 dagligt smittede i slutningen af januar.

Torsdag var der mere end 40.000 nye tilfælde af coronavirus.

Sundhedsstyrelsen meddelte torsdag, at den er i gang med at se på anbefalingerne om isolation med en forventning om snart at ændre i anbefalingen.

Anbefalingerne lyder nu, at man kan ophæve isolationen syv dage efter en positiv test, hvis man ikke har symptomer.

Hvis man har symptomer, skal de have været væk i 48 timer, før man kan ophæve.

Nære kontakter til smittede anbefales også at gå i selvisolation.