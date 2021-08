Regn og byger på vej mod Fyn

Lørdag bliver både grå og våd, fortæller Ellen Nybo fra TV 2 Vejret.

- Et lavtryk øst for Danmark sender hen over weekenden både regn og byger op over den østlige del af Danmark, der altså også omfatter Fyn, Langeland og Ærø, siger Ellen Nybo.

- Det er svært præcist at sige, hvor bygerne rammer. Det kan prognoserne ikke helt fange, men der er i hvert fald risiko eller mulighed for at få lidt vand til haven, forklarer hun.

Hård vind

Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 15 og 17 grader, og det kan føles endnu køligere ved kysten.

- Ved nordvendte kyster er der en frisk til hård vind fra en nordlig retning i løbet af både formiddags- og eftermiddagstimerne, fortæller hun.

Søndag ser ud til at blive med tørvejr og op mod 20 grader, inden der igen er regn på programmet både mandag og tirsdag.