Regn og slud flere steder på Fyn

Hele dagen igennem kan der falde regn og sludbyger over Fyn, og bilister opfordres derfor til at være ekstra tålmodige på vejene, hvor det kan give udfordringer.

Mere regn på vej

Tirsdag passerer der et regnvejr, der også kan indeholde slud. Temperaturen kommer dog op på en 7-8 grader med en del blæst.

Onsdag byder ligeledes på en del regn, men det ser ikke ud til, at der kommer til at falde særlig meget sne over Fyn, der i stedet går et par våde dage i møde.

Torsdag stilner regnen af, og der bliver chancer for kig til solen og temperaturer lige over frysepunktet i dagtimerne.