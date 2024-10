Søndagen begynder for mange som en skyet affære, hvor der ikke er meget sol at finde.

Fra vest trækker et regnvejr ind over Fyn og kommer til at give en skyller op ad formiddagen. Der er dog håb. Regnvejret kommer ikke til at vare hele søndagen. Ud på eftermiddagen klarer det op, og giver plads til at solen kan komme gennem skyerne.

Temperaturen lægger sig omkring 12 grader og vinden bliver svag til frisk i vestlig retning