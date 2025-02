Regn, slud og frostgrader rammer Fyn fredag

Nordfyns Kommune vedtog i januar 2024 et projekt, der skulle sikre kystbeskyttelse ved Bogense by og omegn.

Men nu er projektet slået tilbage til start.

Der er tale om et projekt, som ifølge en analyse ville betyde en mulig besparelse på 682.000.000 kroner i skadesomkostninger over en periode på 50 år.

I klageperioden kom der fire klager, og mens to er blevet pure afvist af Miljø- og Fødevareklagenævnet har to andre klager gjort, at kommunen nu må starte forfra.

De klageparter, der fik medhold i deres klager, er forsyningsselskaberne TDC og Evida Syd.

For at finansiere projektet har Nordfyns Kommune lavet en fordeling af hvor meget hver enkelt grundejer skal betale til det, og det er den, parterne klager over.

Det er netop forsyningsselskaberne i området, der står til at betale mest.