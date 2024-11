Regnedrengene opdagede ikke svindel med luksusbiler: Nu vil Skat have fynsk revisor til at punge ud

På papiret havde Drømmeleasing måske nok lejet bilerne ud, så kunderne kun skulle betale nedsat registeringsafgift - såkaldt forholdsmæssig registreringsafgift - men i virkeligheden og i leasingkontrakterne var lejerne også ejere.

Dermed skulle der betales 11 millioner kroner mere i registreringsafgift til staten. Altså fuld registreringsafgift. Og det udløste konkursen.

Dårligt revisionsarbejde

Foruden Gældsstyrelsen har også Sparekassen Sjælland Fyn en økonomisk høne at plukke med Drømmeleasing.

Derfor vil Gælsstyrelsen og pengeinstituttet nu have erstatning fra det fynske revisionsselskab.

Direktøren i Drømmeleasing har afregnet med retsvæsenet. Det blev til tre års fængsel - kun det halve år skulle afsones. Dertil kom en bøde på 5,3 millioner kroner og en konkurskarantæne på tre år.

I forlængelse af konkursen har tidligere partner i Baker Tilly, Peter Ørnfeldt Thomsen og hans kollega Søren Vestermark Hansen i oktober 2018, været indkaldt til samtale i skifteretten i Svendborg.

En velfungerende virksomhed

Her forklarede Peter Ørnfeldt Thomsen på vegne af den kollega, der reviderede regnskabet, at det skulle gå stærkt med at få aflagt regnskabet for 2016, fordi ledelsen gerne ville have forhøjet kassekreditten, og virksomheden skulle fremstå økonomisk solidt.

Derfor nåede man den 30. september - inden regnskabsåret lukkede - at postere en indtægt på seks millioner kroner ved at give afkald på gæld af samme størrelse - en såkaldt gældskonvertering.

I samme ombæring blev selkabet omdannet fra et anpartsselskab til et aktieselskab og kom til at hedde Danica Leasing.

Revisionen foretog stikprøver af købsaftaler, leasingkontrakter, ejere og registreringsattester, og konklussionen var, at "der var tale om en velfungerende virksomhed, og at der ikke var tegn på besvigelsesrisiko."

Men alt var ikke efter bogen.

I 2019 gav Skattestyrelsen tilsagn om at give penge til en ekstern revisor til at gennemgå bogførings-materialet i selskabet.

Og i maj 2020 gik kurator, Gældsstyrelsen og Sparekassen Sjælland-Fyn til Danske Revisorers Responsumudvalg for at få en vurdering af, om Baker Tilly har udført deres revisionsarbejde så dårligt, at de kan stilles økonomisk til ansvar for de efterfølgende tab i selskabet.

Store tab

Og det er store tab.

Foruden Skats tilgodehavende har Sparekassen Sjælland-Fyn løbende fået indbetalt indtægter fra salg af de biler, kurator har kunnet opspore.

Det sker for at dække bankens pant på 14 millioner kroner. Det er også panthaverne, der har fortrinsret til Drømmeleasings tilgodehavender på 7 millioner kroner og eventuelt forsikringsdækning på tre millioner kroner for en række af firmaet biler, der brændte på mystisk vis.

I retten fortalte den tiltalte direktør, at den påsatte brand formentlig kunne forbindes med sure kunder, der fik beslagslagt deres leasing-bil af Skat. Bilerne var blevet samlet i Oure for at kunne betale kreditorerne. Og så gik der pludselig ild i dem.

Der er også krav i konkursboet fra såkaldte almindelige kreditorer på 15,6 millioner kroner.

Gældsfængsel

En af de helt store hovedpiner for kurator har været at finde de mange leasingbiler. Nogle er dukket op i udlandet, andre er aldrig fundet, og selv ikke mere hårdhændede metoder som gældsfængsel har kunnet få bilerne frem.

I retten forklarede Mads Sommerlund, at han i en række sager satte kunder i arresten ved fogedsager for at få dem til at røbe, hvor deres biler befandt sig.

Men ingen fik tungen på gled, og mange af bilerne blev aldrig skaffet til veje.

Kurator Mads Sommerlund har ikke over for TV2 Fyn villet oplyse, hvor stort kravets størrelse er overfor Baker Tilly.

Det fremgår af cirkulæreskrivelserne, den seneste fra 29. september i år, at revisionsfirmaet har inddraget sit forsikringsselskab Codan, der via en advokat nu kommunikerer med konkursboet.

Tavshedspligt

TV2 Fyn ville gerne have haft en kommentar til Gældsstyrelsen og Sparekassen Sjælland Fyns påstande om dårligt revisionsarbejde, men Baker Tilly henviser til tavshedspligten.

- Vi kan i sagens natur ikke kommentere på den igangværende sag, da vi som revisorer er underlagt tavshedspligt, skriver Søren Vestermark Hansen i et skriftligt svar til TV2 Fyn.

Kurator Mads Sommerlund tør ikke komme med et bud på, hvornår konkursboet kan lukkes.

Han har indtil videre fået 900.000 kroner i betaling for sit arbejde.