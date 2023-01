Regnen sjasker ned over Fyn resten af dagen

Du kan godt beholde paraplyen lige ved hånden.

For selvom den silende regn indtil nu ikke har skabt større problemer på Fyn, ifølge Beredskab Fyn og Fyns Politi, så kommer regnen til at forsætte med at sjaske ned over øen resten af dagen.

Det fortæller TV 2 Vejrets Andreas Nyholm.

- Der venter en silende våd onsdag på Fyn med udbredt regn også op ad eftermiddagen, siger vejrværten.

Du kan også forvente regn i aftentimerne.

- Selvom der måske kan komme kortvarigt ophold, så vil det mange steder opleves, som om det bare regner hele tiden, forklarer Andreas Nyholm.



Skaber problemer på motorveje

Fyn skulle dog stadig slippe billigere end Jylland, hvor regnen rammer kraftigere. Alligevel kommer vejrværten med en advarsel.

- Det er altså mange millimeter, der kommer på Fyn, så vær opmærksom trafikalt; der kan godt begynde at være store pytter, siger Andreas Nyholm.

Han støtter dermed op om politiet og Vejdirektoratets opfordring fra onsdag morgen. Til TV 2 Fyn advarede Fyns Politi om risiko for aquaplaning særligt på motorvejene.

På E20 Fynske Motorvej har der i skrivende stund været to uheld omkring frakørsel 55 Aarup i østgående retning. Samme sted som Vejdirektoratet hele morgenen har advaret om vand på vejen.

Ved Ringe-frakørslen på Svendborgmotorvejen advarede Vejdirektoratet også om risiko for aquaplaning tidligere onsdag.

Pause torsdag

Ifølge DMI kan du glemme paraplyen for en stund torsdag. Det bliver nemlig, hvad det metrologiske institut beskriver som en vejrmæssig mellemdag næsten uden regn.

Fredag er regnen dog tilbage ifølge DMI. Lørdag ser regnen igen ud til at gå udenom Fyn, mens den er tilbage igen søndag.

Tidligere har der været lagt op til snestorm, men på den front trækker DMI nu lidt i land.

I alt forventer DMI, at der falder 30 til 35 millimeter nedbør på Fyn frem til lørdag morgen. Det er cirka 10 millimeter mindre end i det nordvestlige Jylland.

Natten til onsdag førte det dårlige vejr til, at politiet indsatte betydelige ressourcer for at finde en forsvunden 85-årig plejehjemsbeboer i Strib.