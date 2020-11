Regnfuld novemberdag venter fynboerne

Det er alment kendt, at novemberdagene kan være regnfulde, grå og kolde.

Udover, at temperaturerne med sine 11-12 grader sniger sig op til det, man vil kalde lune og ikke kolde, bliver tirsdagen en typisk dag i november.

- Det ser ud til, at tirsdag bliver grå med mange skyer og fra morgenstunden lidt smådryp, fortæller TV 2 Vejrets vejrvært Lone Seir.

Husk paraplyen

I løbet af dagen bliver det lidt mere end bare smådryp, og mange fynboer kan få brug for gummistøvler og paraply.

- Der er nemlig en varmfront, der skal forbi, så i perioder bliver det lidt mere vådt, siger Lone Seir.

Allersidst på dagen ser det dog ud til, at det holder tørt. De lune efterårstemperaturer blæses ind over Fyn af en let til frisk vind fra vest- og sydvestlig retning.