Regnskab: Stort minus hos Assens-bryggeri

2019 blev et år lige til glemmebogen for Bryggeriet Vestfyen i Assens.

Et underskud på 18,9 millioner kroner mod et overskud året i forvejen på 1,5 millioner kroner lyder facit for regnskabsåret 2018/2019.

Underskuddet skyldes en kombination af store investeringer i et forsinket produktionsanlæg og store engangsomkostninger

Bryggeriets omsætning på 181 millioner kroner er lidt mindre end året i forvejen.

- Selv om vi står med et utilfredsstillende resultat, så finder jeg tryghed i, at det i høj grad er påvirket af to faktorer. Engangsomkostningerne tæller blandt andet ændringer i såvel i direktionen som blandt de ansatte – og så er det nogle afskrivninger på udstyr og aktiver, der ikke skaber værdi for bryggeriet på længere sigt.

- Samtidig har vi i henhold til vores strategi investeret massivt i vores produktionsanlæg her og i Indslev, så vores investeringer alene i år er på 29 millioner kroner. Desværre blev vi forsinkede med vores nye produktionsanlæg, hvilket betyder, at vi ikke kan se de forventede positive effekter på omsætning og besparelser i dette års regnskab, siger bestyrelsesformand Poul Bertelsen.

Optimisme for fremtiden

Bryggeriets nye direktør, Rasmus Damsted Hansen, der først var konstitueret og siden tiltrådte som fastansat direktør i august, forventer at investeringerne og udvikling af egne brands betyder, at bryggeriet kan løfte markedsandelene.

- Desuden har de mange investeringer, vi har foretaget i år, haft et bevidst strategisk fokus på at skabe et fundament for fremtidig vækst – både i forhold til produktionsanlæg, Indslev Bryggeri, organisationen og kompetencer. Det skal vi begynde at se resultaterne af næste år, hvor vi i øvrigt heller ikke har planlagt yderligere større investeringer, siger Rasmus Damsted Hansen.

Bryggeriet Vestfyen, der er Danmarks fjerdestørste bryggeri, forventer overskud i indeværende regnskabsår.