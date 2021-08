Regntøjet skal findes frem til første dag i det nye skoleår

- Det er et lavtryk, som lige nu ligger ved Skotland og bevæger sig mod nordøst, der giver en strømning fra sydvest med lidt kølig luft og mange byger. Muligvis vil bygerne mandag blive ledsaget af torden og måske også hagl, siger han.

Nogenlunde samme prognose gør sig gældende for tirsdag, dog med undtagelse af risikoen for hagl. Begge dage vil temperaturerne ligge mellem 17 og 21 grader.

Det er mere eller mindre hele landet, der får byger de to dage. Bornholm ser ud til at slippe for det våde vejr mandag, men natten til tirsdag begynder regnen også at ramme klippeøen.

- Stedvist kommer der en smule sol, men skyerne og bygerne kommer til at dominere, sammenfatter DMI's vagthavende landsudsigten.