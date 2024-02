Regnvandet fylder huse med vand - her er otte tips til at undgå store skader

Det er ikke til at overse, at det har regnet.

Jorden er mange steder mætter af vand, og det forsvinder ikke som det plejer. Sådan har det efterhånden været i lang tid.

I disse dage regner det uafbrudt, og ifølge TV2 Vejret kan regnvejret kaste op mod en hel måneds vand af sig. På landsplan er der indtil videre kommet 25,5 millimeter, siden måneden tog sin begyndelse. I gennemsnit kommer der 50,3 millimeter nedbør i årets sidste vintermåned.

Oplever du i den forbindelse, at vandet står højt i din have, har fundet vej til din kælder eller pibler ind gennem taget, så kan man nemt blive bekymret.

Selvom det desværre er ret begrænset, hvad du kan gøre for at komme af med vandet her og nu, når det falder i så store mængder, så har vi samlet nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at forebygge ovenstående.

Vi har spurgt ekspert i klimatilpasning hos Bolius Tue Patursson om, hvad man egentlig kan gøre selv.