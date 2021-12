Regnvejr afløses af længere periode med sol og tørvejr

- Tirsdag morgen er der en koldfront, der giver noget regn, men det er på vej østover, så det efterhånden bliver tørvejr. Allerede i formiddagstimerne bryder solen frem, siger Jens Ringgård Christiansen fra TV 2 Vejret.

- Det giver en god eftermiddag med seks-syv-otte grader. Perioder med solskin og perioder med skyet vejr, fortæller han.

Ingen nattefrost

Resten af ugen ser det ud til at holde tørt og med plads til solen, der ellers de seneste uger har været en sjælden gæst på Fyn. Samtidig er det slut med det iskolde vintervejr.

- Vi kommer ind i en periode med overvejende tørvejr fra onsdag til lørdag, siger Jens Ringgård Christiansen, der forventer op mod ti grader i dagtimerne.

- Om natten holder vi os også over frysepunktet, fastslår han.

I weekenden bliver det dog køligere med risiko for nattefrost, og vintervejret kan vende tilbage.

Om der er mulighed for hvid jul, er endnu for tidligt at sige. TV 2 Vejrets hvidjulsbarometer ligger på seks procent. For at få landsdækkende hvid jul skal der om eftermiddagen juleaftensdag ligge mindst en halv centimeter sne i 90 procent af landet.