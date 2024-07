Regnvejr driver besøgsboom hos fynske attraktioner

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Sommerens regnvejr er nemlig godt nyt for de fynske kulturattraktioner.

- Vi skulle egentlig have været i Zoologisk Have, men det regnede, så ville vi tage herind i stedet. Vores søn Vitus synes, at Jernbanemuseet er megasjovt, siger Samir Zobi.

Og Vitus er helt ok med mandagens regnvejr, for så kunne han komme endnu en tur på museet.

Både Jernbanemuseet i Odense, legelandet Jumping Fun og Fjord&Bælt i Kerteminde tiltrækker især ekstra mange gæster – store som små -, når vejret ikke arter sig fra sin typiske sommerside.

På Jernbanemuseet i Odense har der i de tre første uger af sommerferien været 2.338 flere gæster sammenlignet med samme periode sidste år. I tirsdags kunne museet blandt andet også sætte ny besøgsrekord.

1.248 gæster lagde vejen forbi på en enkelt dag.