Regnvejret udfordrer Eriks høst - men søndag håber han på et vendepunkt

Erik Jensen går i disse dage og nærstuderer den høstklare frøgræs på markerne ved østfynske Øksendrup.

For selvom afgrøden er høstklar, er det ikke ensbetydende med, at han kan køre maskinerne i marken og få græsfrøet i hus.

For regn og høj luftfugtighed gør det - for at sige det rent ud - møgbesværligt!

- Vi startede med at høste i sidste uge, men de fugtige afgrøder gør, at det ikke glider så nemt, forklarer landmanden.

Afgrøderne må ikke være for fugtige når de høstes, og det giver ham i øjeblikket smalle tidsintervaller at arbejde med.

- Når solen først har tørret markerne sidst på eftermiddagen, og duggen falder om aftenen, har man nogle dage kun to-tre timer at gøre med, siger han.

Regnen har ellers været en velsignelse i forhold til græssets vækst, og han regner med at få tre gange så meget ud af græsfrøet i år, i forhold til sidste år.

Men nu må regnen godt stoppe.