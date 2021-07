Rejselystne flypassagerer booker billet i sidste øjeblik

Han forklarer, at flyselskaberne og dem, der hjælper selskaberne med bagage og check-in, har svært ved at planlægge hverdagen, når bookingerne tikker ind kort tid inden afrejse.

Det skal dog ikke afskrække rejselystne danskere fra at tage afsted, siger Peter Krogsgaard.

- Rejserestriktionerne stiller øgede krav til dokumentation, og derfor tager det længere tid at komme igennem lufthavnen. Men igennem skal man nok komme.

- Sørg for at have dokumenterne klar og opdaterede, og sørg også gerne for at have det printet ud, hvis telefonen skulle løbe tør for strøm, lyder rådet.

Øverst på listen over foretrukne destinationer ligger - foruden danske byer som Aalborg og Rønne - feriefavoritter som Palma og Malaga.