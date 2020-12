Rekordmange søger hjælp: Julehjælpen redder julen for Anita og hendes drenge

Anita Langeskov fra Odense er ved at lægge sidste hånd på den hjemmelavede julegave til sin niece. Gaven er et hjemmelavet legetøjskøleskab, fordi der ikke er råd til at købe et nyt.

- Jeg kunne købe et brugt til 350 kroner, men det har jeg slet ikke råd til. Så måtte jeg lave det selv, og så gik jeg i gang med det, forklarer Anita Langeskov.

Læs også Her er anbefalingerne til en coronavenlig jul

Anita Langeskov er en af de knap 4.000 fynboer, der i år har søgt julehjælp fra en af de største nødhjælpsorganisationer. For Fyn er antallet af ansøgere foreløbigt en smule lavere end sidste år, mens det er rekordhøjt på landsplan. Sidste år søgte Anita også, her fik hun julehjælpen fra Dansk Folkehjælp.

- Julehjælpen er så vigtig for os i denne måned. Det betyder, at vi kan gøre lidt ekstra og gøre det hyggeligt. Vi lever stramt på budget hele året, og så det er rart at kunne få lidt ekstra i julemåneden, så vi kan hygge os, siger Anita Langeskov.

Genbrugsjulegaver

Anita Langeskov er alene med sine to børn på 8 og 16 år. Når alle faste regninger er betalt, fortæller Anita Langeskov, at hun har 2.400 kroner tilbage til mad og indkøb.

- Gaverne til mine unger i år står på genbrug, for det er, hvad jeg har råd til. Så gaverne er købt second hand, for ellers vidste jeg ikke, hvordan det skulle hænge sammen, forklarer Anita Langeskov.

Julehjælpen fra Dansk Folkehjælp er på 1.500 kroner. Den består af kolonialvarer for 500 kroner og et gavekort til indkøb på 1.000 kroner.

- Julehjælpen betyder, at jeg har lidt flere penge, så jeg kan lave lidt mere hygge med ungerne. Vi kan lave brunkager og hænge appelsiner med nelliker op. Det ville vi ikke kunne, hvis vi ikke fik julehjælp. Så ville der slet ikke være råd til den slags, siger Anita Langeskov.

Antal ansøgere af julehjælp Frelsens Hær 2019: 1129 2020: 1030 Blå Kors 2019: 735 2020: 713 ASF 2019: 1413 2020: 1436 Røde Kors 2019: 1155 2020: 1110 Mødrehjælpen 2019: 831 2020: 570 Samlet 2019: 4108 2020: 3749 Det samlede antal ansøgere for 2020 vil stige, da fristen for at søge hos nogle af organisationerne ikke er udløbet endnu. Se mere

Tidobling i antal ansøgere

Hos Dansk Røde Kors beretter fortæller de, at ansøgninger om julehjælp er eksploderet. I 2009 søgte 1.100 på landsplan om at komme i betragtning til julehjælp. I 2020 søgte over 13.000 personer. Det er mere end en tidobling.

- Jeg kan mærke det på ansøgningerne, og de historier der følger med, der bliver værre og værre. Elendigheden bliver større, og folk er blevet fattigere og er oftere syge, forklarer Gerda Madsen, der er formand for Røde Kors i Odense.

I de ti år, som Gerda Madsen har været aktiv i Røde Kors, har hun oplevet den stigende efterspørgsel på julehjælp.

Læs også Her er anbefalingerne til en coronavenlig jul

- Vi lever i et samfund, hvor der er mange, der bliver rigere og rigere, og har meget mere, end de har behov for. Og så skaber vi en anden del, som ikke har ret meget, og nærmest også skal have taget noget af det lidt de har, når man skærer ned på deres ydelser, forklarer Gerda Madsen.

Slipper for at tænke på hverdagen

Anita Langeskov håber, at hun får julehjælp fra Dansk Folkehjælp. Det vil gøre julen mere rolig for hende og familien.

- Vi skal hygge og slappe, og så glæder jeg mig mest til, at jeg ikke skal tænke på, at hverdagen skal køre, men at vi bare kan være sammen med familien og nyde det hele, siger Anita Langeskov.

Hvis du vil hjælpe Anita og andre, der har brug for julehjælp, kan du gøre det på facebooksiden FYN JULEHJÆLPER - fynbo til fynbo.