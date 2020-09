Rekordår: Fynske kommuner skovler penge ind på parkering

Flere fynske kommuner oplever stigende indtægter fra parkering. Samlet set opkrævede de 33,7 millioner kroner i 2019, og det er en stigning på 28 procent i forhold til året før.

I Odense havde man en indtægt på næsten 25 millioner kroner fra betalingsparkering og parkeringsbøder. Det oplyser bilisternes interesseorganisation, FDM.

- I Odense har man fjernet mange parkeringspladser inde i byen. Der er en masse mennesker, som har behov for en bil og dermed også behov for en parkeringsplads, tæt på hvor de bor eller arbejder. Det er værd at overveje, om man gør det på den rigtige måde, siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange til TV 2 Fyn.

Landkommuner indfører betalingsparkering

Det er ikke kun i Odense, at betalingsparkering og parkeringsbøder kan mærkes i kommunekassen.

I de seneste år har Assens, Ærø og Nordfyn blandt andre indført betalingsparkering.

- I de mere landprægede kommuner bør man spørge sig selv, om det virkelig er nødvendigt med parkeringskontrol, eller om man i stedet for bør få lavet nogle flere parkeringspladser, siger Dennis Lange.

Fakta Se, hvordan indtægterne for betalingsparkering og parkeringsbøder fordeler sig i de fynske kommuner: Odense 2018: 18.760.210 kroner 2019: 24.985.099 kroner Svendborg 2018: 5.746.288 kroner 2019: 6.190.509 kroner Assens 2018: 0 kroner 2019: 672.381 kroner Faaborg-Midtfyn 2018: 611.295 kroner 2019: 863.180 kroner Middelfart 2018: 1.029.799 kroner 2019: 863.180 kroner Nordfyn 2018: 42.315 kroner 2019: 19.890 kroner Ærø 2018: 0 kroner 2019: 12.240 kroner Kilde: FDM

Parkeringskontrol for kontrollens skyld

I Faaborg-Midtfyn Kommune er indtægter i forbindelse med parkering steget med 40 procent fra 2018 til 2019.

- Selv små kommuner kan i princippet godt have en udfordring med parkering. Er det tilfældet, bør man dog i første omgang se på, om det kan skyldes for få parkeringsmuligheder, og så kan man gøre noget ved det. Når vi ser på, hvad der udskrives af parkeringsafgifter i mange små kommuner, er det svært ikke at få en mistanke om, at man har parkeringskontrol for kontrollens skyld, siger Dennis Lange.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er det som udgangspunkt ikke for at skabe indtægter, at der er indført parkeringskontrol.

- Vi har indført parkeringskontrol for at lave en adfærdsregulering. Folk har en tendens til at parkere i strid med reglerne. Det hænger godt sammen med, at vi får en del henvendelser om, hvordan der bliver parkeret. Vi har flere borgere, der efterspørger parkeringsvagter, siger Jonas Olsen, der er teamleder i Natur & Trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Vi tjener ikke alverden på parkering. Jeg mener, det er 70 procent af pengene, som tilgår staten, så kommunerne tjener ikke penge på parkering, fastslår han.

Redningskøretøjer skal kunne komme frem i smalle gader

Størstedelen af kommunens parkeringsindtægter kommer i forbindelse med parkeringskontrol, da Faaborg-Midtfyn Kommune har begrænset betalingsparkering. Det er vigtigt, at bilisterne parkerer korrekt, så trafikken glider bedst muligt.

- Når jeg går gennem Faaborg, ser jeg rigtig mange, som ikke parkerer efter de regler, der er. Vi har folk, som parkerer forkert og gør det svært for større køretøjer, for eksempel redningskøretøjer, at komme frem i smalle gader, siger Jonas Olsen.

En stor del af indtægterne i forbindelse med betalingsparkering ryger i kommunekasserne. Indtægterne fra parkeringsbøder deles dog med Rigspolitiet.

Kan bilister ikke tage bussen i stedet for bilen, når de skal ind til byen?

- Selv om vi har kollektiv trafik, er det ikke noget, der løser alle folks behov, særligt i landdistrikterne. Det er de færreste, der kan få løst deres behov ved at tage bussen. Bilen er i mange tilfælde det eneste og på mange måder det bedste transportmiddel, siger Dennis Lange.

FDM: Pengene bør gå til bilister

Også på landsplan blev 2019 et rekordår. Indtægterne fra betalingsparkering og parkeringsafgifter nærmer sig en milliard kroner, primært med indtægter fra København og andre store byer.

- Vi anerkender, at der især i landets større byer kan være behov for at regulere færdslen med parkeringskontrol og betalingsparkering. 971 millioner kroner er dog rasende mange penge, siger Dennis Lange.

Odense er placeret på en femteplads over de kommuner i Danmark, hvor der betales flest penge til parkering. Foto: FDM

- Pengene stammer fra bilisterne og bør gå tilbage til bilisterne i form af mere og bedre parkering, forklarer han.

I alt fik landets kommuner sidste år 971.715.422 kroner ind fra parkering. Det er 30 millioner kroner mere end året før og 171 millioner kroner mere end i 2015

