Rekordfå på kontanthjælp - økonom er glædeligt overrasket

Rekordfå borgere modtager kontanthjælp i Danmark.

I andet kvartal faldt antallet med 3300. I juni var der dermed 92.700 personer, som modtog en kontanthjælpsydelse.

Det er det laveste siden statistikkens start i 2007, viser tal fra Danmarks Statistik.

I en tid, hvor inflationen har været høj, og renterne er steget, er det en glædelig overraskelse, at stadigt flere mennesker får foden inden for på arbejdsmarkedet. Det mener Erik Bjørsted, cheføkonom i Dansk Metal.

- Det er vildt imponerende, når man tænker på, at vi har døjet med den højeste inflation i 40 år, skriver han i en kommentar.

- Arbejdsgiverne har dog manglet arbejdskraft i en sådan grad, at de har været nødt til at kigge rundt i alle hjørner af arbejdsmarkedet for at finde arbejdskraft.

Generelt er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet siden sommeren 2015.