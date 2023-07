Rekordlave elpriser: - Havde aldrig troet det ville ske

Søndagens elpriser kan ende med at gå over i historien.

Der er nemlig chance for, at Danmarksrekorden i negative elpriser bliver slået i dag. Årsagen er, at det blæser rundt om i Europa, og det får markedet til at "flyde" over med el, som så skal sælges.

Men det er ikke lige fedt for alle. Dem, der har solcelleanlæg og som sælger overskydende strøm ud på elmarkedet kommer nemlig til at betale for at komme af med det.

Ved Tommerup har landmand Peter Enggaard solceller på sine staldbygninger og har indtil videre produceret 54 megawatt i år.

Og mens det er en fin forretning, så har han med søndagens elpriser været nødt til at tænke sit forbrug på gården omvendt for ikke at ende med en regning.

- Vi skulle lige tænke anderledes end vi plejer. I stedet for at slukke for ting, jeg ikke bruger, så har jeg tændt for dem, så jeg forhåbentlig kan bruge så meget strøm som muligt.

For eksempel er hans korntørrer på kornlageret blevet sat på fulde drøn, selvom der ikke et eneste korn derinde.

Og han er da også ret chokeret over prisens udvikling.

- Den tanke har jeg simpelthen ikke haft, at det skulle komme til at koste mig penge at producere. Så jeg skal lige have fat i elektrikeren og høre, om jeg kan kan slukke for mine solceller.

Sommersol og vind giver energi

I det vestlige Danmark vil råprisen på strøm komme helt ned under minus fire kroner, hvilket for nogen vil betyde, at de reelt kommer til at tjene penge på at bruge strøm i løbet af nogle timer, skriver TV 2 Vejret.



Ofte er det om natten, at strømmen er billigst og mest grøn, men blæser det meget, kan prisen være lav i hele døgnet.

I sommerhalvåret spiller solen også en stor rolle for prisen. Skinner solen fra en skyfri himmel, vil elprisen ofte være lav midt på dagen.