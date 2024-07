Rekordmange familier kommer på ferielejr med Red Barnet

I år sender Red Barnet rekordmange børn og forældre afsted på ferielejre. Der er i alt tale om omkring 1300 personer.

Det oplyser Johanne Schmidt-Nielsen, som er generalsekretær hos Red Barnet.

- I år begyndte vi at få henvendelser allerede i januar - både fra familier selv og fagpersoner i kommunerne. Det er tidligere, end det plejer at være. Vi oplever, at der er meget stor efterspørgsel, siger hun.

Sidste år deltog 1179 børn og forældre i Red Barnets ferielejre, som er skabt til familier, der ikke har råd eller overskud til at komme på ferie.

Det er medarbejdere i kommunerne, som henviser familierne til Red Barnet, så de kan komme med på ferielejrene.

- På den ene side er det dejligt, at der er så mange børn, som får mulighed for at få gode oplevelser - børn, som ellers ville have brugt hele sommeren i lejligheden og ikke ville have noget at fortælle efter sommerferien i skolen.