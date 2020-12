Rekordmange fynske børnefamilier ønsker julehjælp

Ved ansøgningsfristen for at søge julehjælp hos Dansk Folkehjælp kunne organisationen konstatere, at rekordmange har søgt om hjælp til julen.

Der er også rekord mange børnefamilier på Fyn, som har søgt julehjælp. Således oplyser Dansk Folkehjælp, at 1.436 fynske familier har søgt. Sidste år var tallet 1.413.

Læs også En opskrift på iværksættersucces: Mettes webshop er eksploderet

Ansøgningsfristen udløb mandag ved midnat, og i alt har 15.069 børnefamilier landet over søgt om julehjælp.

For at kunne få hjælp til julen fra Dansk Folkehjælp skal modtageren være en enlig forsørger på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år.

Julehjælpen består af julemad og kolonialvarer til en værdi af 500 kroner. Dertil kommer et gavekort til indkøb af gaver til familiens børn. Gavekortet har en værdi af 1.000 kroner.

Behovet for julehjælp har været stigende de seneste år. Således delte Dansk Folkehjælp 5.400 julepakker ud i 2015, i 2019 var antallet af julepakker oppe på 11.400 på landsplan.

Læs også Presset Bulldogs skal have ny direktør