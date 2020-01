Rekordmange fynske virksomheder gik konkurs i 2019

Sidste år måtte 218 fynske virksomheder erklære sig konkurs og dreje nøglen om.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I alt kostede de 218 konkurser 1.035 medarbejdere jobbet.

2019 blev dermed et rekordår for konkurser både på Fyn og i resten af landet. Faktisk er der ikke set så mange konkurser i otte år, og man skal helt tilbage til finanskrisen, før et så højt et antal virksomheder, sidst måtte lukke og slukke.

På trods af at der har været høj vækst i dansk og international økonomi, er det overraskende mange virksomheder, som er gået konkurs.

En del af forklaringen på det kan være, at når økonomien går godt, er der mange, med en iværksætter gemt i maven, som får mod på at starte deres egen virksomhed. Det skriver Dansk Erhverv.

I Danmark er der ikke blevet etableret så mange nye virksomheder som de seneste år.