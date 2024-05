Rekordmange hjortepåkørsler kan skyldes bestemt årsag

Dyrenes Beskyttelse har registreret hele 3.229 hjortepåkørsler på landsplan på årets første fire måneder, hvilket er det højeste antal nogensinde registreret.

Men de mange påkørsler er ikke nødvendigvis et udtryk for, at bilister er blevet mere uopmærksomme - snarere tværtimod.

Det oplyser Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

- Selvom tallet slår rekord, så er vores fornemmelse faktisk, at en del af forklaringen er, at folk er blevet mere opmærksomme på, at de skal kontakte os, når uheldet er ude, siger Lars Holse, der er teamchef ved vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer til, at man som bilist er ekstra opmærksom på veje, hvor der er bevoksning tæt på rabatten, og at man sætter farten ned i de området.