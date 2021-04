Rekordmange lastbiler kørte over broen

For eksempel at færre rejser på tværs af landsdelene på familiebesøg, og at virksomheder for eksempel klarer nogle møder på Teams eller Zoom i stedet for at mødes fysisk.

Antallet af biler er 25 procent under marts 2019, mens bustrafikken er faldet med 86 procent.

Sund & Bælt sammenligner med 2019, fordi tallene for marts 2020 var påvirket af den første nedlukning sidste forår, som betød, at langt færre kørte over broen.