Rekordmange rotter: - Mit gæt er, at der er dobbelt så mange

Skadedyrsfirmaer har travlt med at lokalisere rottehuller og sætte kloakspær og smækfælder op.

For flere steder i landet har kommunerne modtaget ekstraordinært mange anmeldelser fra borgere, der har observeret rotter. Det gælder også på Fyn.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har de fået 70 procent flere henvendelser, mens der i Odense Kommune næsten er sket en fordobling. Her har de fået 1933 henvendelser de seneste tre måneder. I samme periode sidste år kom der 1147.

Det kan ifølge Kiltin, som står for bekæmpelse af rotter på Fyn og i Sønderjylland, skyldes at de store regnmægnder, der kom tidligere på året, har presset dem op fra kloakken, og at den milde vinter har givet dem gode betingelser, fortæller distriktchef Peder Madsen.

- De har kunne ynglet hele året rundt. Og så kan vi også mærke, der skete en voldsom stigning, da folk blev sendt hjem fra arbejde, siger han til TV 2/Fyn.

Rotten bliver betegnet som en smittespreder, og her tænker man særligt på den dødelige sygdom Weils syge, der går i organerne Peder Madsen, distriktchef, Kiltin

Først nu begynder det at klinge af

Sådan lyder et af buddene også fra Kolding, hvor de har oplevet en fordobling i antallet af henvendelser.

- Folk har været hjemme og har haft tid til at opdage, at de har rotter. For eksempel er der en del, som kontakter os, fordi de har set rotter ved et foderbræt i haven, siger Karen Bjørnskov Petersen, sagsbehandler i kommunens afdeling for miljø, natur og klima.

Hos AJ Skadedyrskontrol, der holder til i hovedstaden, har de modtaget 30 til 40 procent flere henvendelser, fortæller skadedyrsspecialist John Mogensen.

- Mit gæt er, at der er dobbelt så mange rotter og mus i år.

Pligt til at melde rotterne

I Danmark betegnes rotter som skadedyr, og derfor har man pligt til at melde det til kommunen, hvis man ser en rotte på sin vej, fortæller Kiltins distrikschef.

En rotte skal ikke have andet end en tommelfingers tykkelse, så kan den komme ind Peder Madsen, distriktchef, Kiltin

Det er nemlig ikke kun materiel skade, der kan komme ud af et besøg af et af de lådne dyr.

- Rotten bliver betegnet som en smittespreder, og her tænker man særligt på den dødelige sygdom Weils syge, der går i organerne, siger Peder Madsen.

Han anbefaler, at man holder sin ejendom pæn, og tjekker for eventuelle huller eller sprækker i murene.

- En rotte skal ikke have andet end en tommelfingers tykkelse, så kan den komme ind, lyder det.