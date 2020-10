Rekordmange samler ind: Flere børn er ekstra udsatte under corona

Rekordmange indsamlere fra Børns Vilkår gik søndag ud for at stemme dørklokker over hele landet.

I alt 9.000 havde meldt sig, og en af dem var Peter Kierans fra Svendborg. Han havde især et ønske om at hjælpe med at samle ind til Børnetelefonen, som Børns Vilkår står for.

Der er nogle børn, der er meget bekymrede for sygdommen i dig selv og truslen, der kan være mod familiemedlemmer Rasmus Kjelddahl, direktør for Børns Vilkår

- De gør et fantastisk stykke arbejde, og det har jeg lyst til at støtte op om, siger han til TV 2 Fyn.

Som det er nu har rådgivningstelefonen til unge, der har det svært, nemlig ikke mulighed for at hjælpe alle dem, der ringer ind.

140.000 ubesvarede henvendelser

Børnetelefonen havde sidste år over 55.000 samtaler med børn og unge. Men på grund af kø på linjen blev langt over dobbelt så mange samtaler ikke besvaret. I 2019 var der næsten 140.000 ubesvarede henvendelser.

Læs også Elever bager for en god sag: - Det varmer ens hjerte at kunne hjælpe

Behovet for den særlige rådgivning til børn blev også ekstra tydeligt, da coronapandemien lukkede skoler og isolerede børn i hjem med vold og misbrug, fortæller Rasmus Kjelddahl, direktør for Børns Vilkår.

- Der er nogle børn, der er meget bekymrede for sygdommen i dig selv og truslen, der kan være mod familiemedlemmer. Der er andre børn, der føler sig ensomme, isolerede og udenfor fællesskabet, siger han.

- Og så er der også nogle, der er bekymrede for hele familiens situation, og hvordan det skal gå, når nu far og mor måske har mistet deres arbejde.

Det betyder noget uanset alder

Netop de udsatte børn ligger da også indsamleren Peter Kierans meget på sinde. Han har selv arbejdet med udsatte unge og mærket, at det betyder noget, når de bliver hørt.

- Hvis du har været udsat det meste af dit liv og ikke har haft voksne, du kan stole på, og der så kommer en og siger, at de gerne vil dig. Det betyder enormt meget, uanset om du er 20 eller 10, siger han.

Peter Kierans vil meget gerne støtte op om Børnetelefonen. Foto: Privat

Børns Vilkår arbejder for, at ingen børn bliver svigtet, og midlerne fra indsamlingen går derfor til arbejdet for udsatte børn - blandt andet ved at styrke Børnetelefonen.