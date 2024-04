Rekordmange vil dyrke sport - men Odense har et stort problem

Fynboerne har for alvor fået gang i kroppene.

Sådan lyder det fra DGI, der har offentliggjort nye medlemstal for de danske foreninger.

Alle kommuner på Fyn oplever fremgang i medlemstallene hos idrætsforeningerne.

- I de enkelte byområder og landsbyområder spiller idrætsforeningen en rigtig stor rolle som en fællesskabsskabende og en trivselsfremmende faktor, som folk kan drage nytte af. Uanset hvilken idræt man vil dyrke og på hvilket niveau, er der altid et fællesskab omkring aktiviteterne. Og jeg tror, det er meget fællesskabet, der driver folks søgning hen mod idrætsforeningerne, siger konsulent hos DGI Fyn Anders Lilhav Nielsen.

Foreningslivet oplevede et fald i medlemstallene under coronaperioden, og Anders Lilhav Nielsen mener, at tiden efter pandemien er skyld i, at det landsdækkende medlemstal er nået et rekordhøjt niveau.

- Folk følte, at nu var vi kommet igennem de her år med corona, som lidt satte en stopper for rigtig mange ting omkring det der med at være ude i fællesskaberne. Og man havde behov for at finde ind i de fællesskaber, man havde været en del af, fortæller Anders Lilhav Nielsen.

Siden 2021 er det samlede medlemstal hos DGI og DIF steget fra 193.032 til 210.603 medlemmer i 2023.

Samme udvikling ser man på landsplan, hvor DGI og DIF også slår rekord med det nye medlemstal på 2.424.915. Det er det højeste nogensinde.

Rekorden skyldes en stigning på mere end 85.000 medlemmer mellem 2022 og 2023.

Stigende medlemstal presser Odense Kommune

Den rivende udvikling gør sig også gældende i Odense Kommune.

Her har idrætsforeningerne fået 1.011 nye medlemmer mellem 2022 og 2023.

- Det er vigtigt, så vi ikke bare sidder hjemme i vores lejligheder og kigger ud. Vi mødes om noget, der interesserer os og får livsglæde. Og der er jo gode sundhedsmæssige ting i at bevæge sig og styrke sin krop. Det giver en masse gode ting i både venskaber og fællesskaber, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

Men de mange fynske medlemmer skal stadig finde steder, hvor de kan finde håndbold, volleyball og lignende.

Særligt gymnastik, håndbold og volleyball har oplevet en stigning i antallet af medlemmer. Men de mange aktive fynboer giver også udfordringer.

- I Odense er der stort pres på halkapaciteten, hvis vi snakker de indendørs idrætter. Det er der absolut, og det har der været i mange år, og det arbejdes der meget på at få forbedret, siger Anders Lilhav Nielsen.



Det bekræfter Søren Windell (K).

- Vi som kommune skal sikre, at vi har faciliteter, der passer til efterspørgslen. På halsiden er vi helt makset ud, og vi skal derfor have mere halkapacitet. Det er meget vigtigt, hvis succesen ikke skal opleve kommunen som en bremseklods, siger han.

Kulturrådmanden fortæller derfor også, at det stigende medlemstal i Odense giver anledning til at arbejde med udvidelser af hal- og sportsfaciliteter i Odense Kommune.