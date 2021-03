Restauranter er utilfredse: - Vi skal af med det coronapas hurtigst muligt

Genåbningsaftalen, som næsten hele Folketinget blev enige om sent mandag aften, får en noget blandet modtagelse hos brancheforeningen for hoteller og restaurationer, Horesta.

Aftalen giver restaurationer og cafeer mulighed for at åbne for udendørsservering – til gæster med coronapas - fra 21. april, og fra 6. maj må der også serveres indenfor.

Læs også Hjælpepakker forlænges til 30. juni i genåbningsaftale

På den ene side er der glæde over, at der nu er kommet en plan, og at kompensationsordningerne forlænges – og på den anden er der stor frustration over ikke mindst det coronapas, som bliver indført.

- Det er en meget, meget svær situation at sætte os i med det coronapas. Der er så mange, der beslutter sig sent, om de vil tage ud at spise eller ej. Og hvis de så først skal stå i kø for at få en test, så lader de være, siger Kristian Nørgaard, der er politisk chefkonsulent for Fyn og Jylland i Horesta.

Set med restaurant-øjne er det her utrolig frustrerende Kristian Nørgaard, politisk chefkonsulent, Horesta

Det såkaldte coronapas skal bidrage til epidemikontrollen, som skal gøre det muligt at genåbne både kultur- og erhvervstilbud. Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer med enten en PCR- eller en antigen-test.

- Det kommer oveni alle de restriktioner, der er i forvejen. Restaurationsbranchen har stået model til at skulle lukke tidligere, have X antal kvadratmeter pr. gæst, holde ekstra afstand, forsamlingsforbud og meget andet. Man kan ikke drive en restaurant med coronapas, skulle lukke klokken 22, kun servering udendørs og med få så personer samlet, som forsamlingsforbuddet tillader. Det giver ikke mening, siger Kristian Nørgaard.

Politisk chefkonsulent i Horesta, Kristian Nørgaard. Foto: Horesta

Ikke forbundet med smitte

Han fremhæver en undersøgelse fra Statens Serum Institut, som påviser, at der ikke er tegn på, at blandt andet restaurantbesøg er forbundet med risiko for smitte med covid-19.

- Derfor er vi frustrerede over, at vi på den måde skal tjekke vores gæster. Det afskærer mange fra at komme, hvis man skal ned og stå i testkøen først, understreger chefkonsulenten.

Han håber derfor, at coronapasset bliver afskaffet igen hurtigst muligt.

- For det vil begrænse os meget. Ellers må vi kigge på nogle af de andre restriktioner. Hvis alle gæster for eksempel er negative, så bør man kunne være på en restaurant til mere end klokken 22, man bør kunne være flere end fem personer og tættere end nu. Der må være en forståelse for, hvordan en restaurant fungerer.

Læs også Sådan genåbner Danmark - her er datoerne

- Set med restaurant-øjne er det her utrolig frustrerende, siger Kristian Nørgaard.

Mange tabte jobs

Nye tal viser ifølge Horesta, at der på landsplan er tabt 31.000 arbejdspladser i hotel- og restaurationsbranchen fra januar 2020 til januar 2021. Mange af de arbejdspladser ligger ifølge chefkonsulenten på Fyn, hvor særligt konferenceafviklerne har været hårdt ramt.

Og udviklingen vil kun blive værre med den genåbningsplan, som nu er lagt frem, vurderer Kristian Nørgaard.

Læs også Hotelansat: - Jeg frygter, at vi alle mister vores jobs

- Det er helt absurde tal. Det er det her erhverv, der har taget den største regning, og nu åbner man på en måde, hvor rigtig mange virksomheder ikke har mulighed for at drive en forretning, siger Kristian Nørgaard.

Som en del af aftalen bliver hjælpepakkerne forlænget til 30. juni, og virksomheder, der har været omfattet af nedlukning, vil kunne vurdere, som Kristian Nørgaard beskriver det, at det ikke er hensigtsmæssigt at lukke op endnu.

- I den situation vil en virksomhed, der tidligere har været omfattet af et forbud og derfor har været lukket, kunne vælge fortsat at holde lukket og vil efter den gældende ordning derefter modtage op til 90 procent i kompensation for de faste udgifter, og op til 90 procent i selvstændigeordningen, står der i aftaleteksten.

- Det vil måske få nogen til at overveje, om de skal lade være med at åbne. Men hvis nu de andre åbner, vil man jo også gerne selv. De her regler begrænser os så meget, og der er risiko for at man kommer til at lave endnu større røde tal ved at åbne. Vi har ikke råd til at tabe flere penge, fastslår Kristian Nørgaard.