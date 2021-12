Restauranter var forberedte på restriktioner: - Vi havde lagt to planer

Restauranten havde lukket ned for ala carte servering og var gået over til julemenuen, og det har ikke været muligt at omgøre det med så kort varsel. Derfor holder Faaborg-restauranten lukket til og med 7. januar.

- Og så tager vi en tørn mere. Men restriktionerne må meget gerne slutte snart, siger Per Elkjær.

Kom til verden under corona

Restaurant Møber slog dørene op for første gang 6. juni sidste år. Det betyder også, at de to ejere, Xenius og Frederik Mønster Berner Nielsen, kun har drevet deres restaurant under pandemien.

Det var derfor helt naturligt for dem blot at bevare de tidligere afstandkrav. Dermed har det eneste nye for dem været at bære værnemidler igen og nu de nye åbningskrav.

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at lukketiderne er indskrænket, fordi folk sidder tit og nyder en drink eller en kop kaffe der. Men vi får lov til at holde åbent, så det er jeg rigtig glad for.

- Vi prøver at have en positiv indstilling til det hele og har tilbudt vores gæster at blive rykket frem, så de har lidt bedre tid, siger Xenius Mønster Berner Nielsen.