Restriktioner kan erstatte traditioner i Hjulby: Ingas jul bliver planlagt i sidste øjeblik

Hjemme i Hjulby har Inga Strømvig pyntet op til jul.

Flettede hjerter hænger i vinduerne, og på en opslagstavle i køkkenet huserer nye og gamle nisser i selskab med kræmmerhuse og kniplede hjerter.

Vi handler først på mandag, fordi jeg vil ikke ligge inde med to ænder og en stor flæskesteg og rødkål og alt det der Inga Strømvig

Så langt er alt, som det plejer, men selve juledagene er et stort spørgsmålstegn. De nyeste smittetal og landsdækkende restriktioner betyder, at nogle af julegæsterne overvejer at blive hjemme.

- Vi skal holde jul med vores to døtre og børnebørn, og den ene datter bor i Esbjerg, og de er sådan i tvivl, om de vil tage over, fordi de vil beskytte os, siger Inga Strømvig.

Julegaverne er købt og pakket ind. Men Inga Strømvig ved endnu ikke, om de bliver delt ud juleaften. Foto: Pernille Gram

Hun ved derfor ikke, om hun og hendes mand Jens må holde jul alene. Hvis det bliver tilfældet, skifter de and ud med andebryst og køber et mindre juletræ.

- Nu må vi se, hvad der sker, siger hun .

Handler først mandag

De høje smittetal og restriktioner til trods, håber Inga Strømvig, at hun får både børn og børnebørn hjem til jul. Blandt andet fordi hun ved, at alle tager deres forholdsregler og efterlever myndighedernes anbefalinger så godt, de kan.

- Jeg håber, de kommer hjem. Men vi handler først på mandag, fordi jeg vil ikke ligge inde med to ænder og en stor flæskesteg og rødkål og alt det der, siger hun.

At indkøbene bliver i sidste øjeblik tager hun og hendes mand i stiv arm.

- Vi kan sagtens nå at handle på mandag, og juletræet skal de være med til at fælde - det plejer vi jo altid. Vi tager ud på landet, og så skal de vælge et juletræ, og så pynter vi det lillejuleaften, siger Inga Strømvig.

Men de gamle traditioner har i løbet af årene fået følgeskab af nye.

- Nogle vil have risengrød, og nogle vil have kylling, så vi laver bare det hele, siger hun.

Ikke bange

For Inga og Jens Strømvig er det største ønske at få familien hjem til jul - også med corona.

Min mand og jeg siger, at får vi det, så får vi det Inga Strømvig

- Min mand og jeg siger, at får vi det, så får vi det, siger Inga Strømvig.

Hvis der kommer nye restriktioner, følger parret dem, men ellers mener Inga Strømvig ikke, at det er værre at få gæster til jul end at tage ud at handle.

- Forleden var jeg i Matas, og den var stopfyldt, den butik. Folk holdt ikke afstand til hinanden, så jeg tænkte: "I guder" og skyndte mig ud igen, siger hun.

Inga og Jens Strømvig har huset fuld af julepynt. Nu mangler de bare at finde ud af, om de får gæster juleaften. Foto: Pernille Gram

Julegaver med plads til mundbind

I år kommer julegaverne i hjemmet i Hjulby til at bære præg af et år med en allestedsnærværende coronavirus. Ved sin symaskine producerer Inga Strømvig en særlig julegaveindpakning.

- Jeg sidder her og syr nogle indkøbsnet, og så når jeg forærer nogle julegaver, putter jeg dem i de net, siger hun og fortsætter:

- Så syr jeg en lomme på, og så siger jeg til de folk, at det er til mundbind, når de er ude at handle. Så lyner de lige op og putter et mundbind i. Det har jeg så fundet på.

Nu er spørgsmålet bare, at familien kommer, og det ældste barnebarn Casper er der til at dele pakkerne ud.

- Sådan plejer det at være, og det håber vi også, at det bliver, siger hun.

