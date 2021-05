Retningslinjer mangler - men fynske motionsløb planlægger at gennemføre

- Vi har sat planlægning i højeste gear, så vi er klar til at afholde løb 26. september. Vi kunne dog godt have drømt om, at der var flere ting, der var låst fast, for det gør planlægningen nemmere, siger Erik Juhl Mogensen, der er løbsdirektør fra HCA Marathon, til TV 2 Fyn.



Han henviser til den genåbningsaftale, som et politisk flertal på Christiansborg natten til tirsdag blev enige om.



Ifølge den plan kan motionsløb fra 14. juni 2021 afholde løb med maksimalt 5.000 løbere i sektioner af 300.

Mangler konkrete retningslinjer

Men hvad der så skal ske med restriktionerne fra 1. august er uvist. I planen står der, at der vil være en 'yderligere udfasning' af restriktionerne.

Hos HCA Marathon havde løbsdirektøren dog håbet på mere.

- Vi havde drømt om, at aftalen ville indeholde en plan for, at restriktionerne blev ophævet, når alle, der ønskede det, var færdigvaccineret, fortæller Erik Juhl Mogensen.