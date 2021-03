Retningslinjer på plads: Skoler klar til genåbning

- Der er ikke krav om test for elever i folkeskolen og på fri- og privatskoler. Der opfordres dog til, at elever over 12 år og ansatte, som har fremmøde på skolen, bliver testet så de til hver en tid har et negativt testsvar, som ikke er mere end 72 timer gammelt.

- Der er ingen begrænsninger i forhold til, hvilke udendørsaktiviteter skolerne må arrangere for 5. - 8. klasse. Det er dog en forudsætning, at alle aktiviteterne foregår udenfor.

- Eleverne i 5. - 8. klasse, der udelukkende modtager udendørsundervisning, må gerne bruge skolens toiletter. Det anbefales dog, at de samme toiletter ikke benyttes af elevgrupperne indenfor, og at der er ekstra fokus på brug af håndsprit og sæbe.

- Skolerne må kun genåbne mandag, hvis de sundhedsfaglige retningslinjer kan efterleves.

