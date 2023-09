En navigationsofficer og vagtchef ombord på et af Søværnets store miljøskibe skal inden længe for Retten i Odense, tiltalt for at sejle med en promille på 1,71 i det sydlige Lillebælt.

Det skriver Ekstrabladet.

Det er Auditørkorpset under Forsvarsministeriet, der har fremsat anklagen mod manden, efter han den 23. marts 2022 sejlede skibet Gunnar Seidenfaden under en øvelse.

Tiltalen lyder på, at han har sejlet med en promille over det tilladte i tidsrummet fra klokken 18 til 18.50.



En blodprøve klokken 22.27 samme dag viste, at promillen måtte have været mindst 1,71 på gerningstidspunktet.

Militærets anklager oplyser til Ekstrabladet, at hvis sagen ender med domfældelse, vil det være op til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, om der eventuelt skal indledes en afskedigelsessag mod den tiltalte.