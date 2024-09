Mandag skrev vi, at festivalen Tinderbox har fået udbetalt 8,7 millioner kroner for meget i coronahjælp, og at pengene nu skal betales tilbage.

Artiklen blev skrevet på baggrund af en aktindsigt, som DR Nyheder har fået, der viser, at Tinderbox Denmark A/S er blevet mødt af et tilbagebetalingskrav.

Der er dog ikke tale om festivalen Tinderbox, men en tøjvirksomhed af samme navn.

TV 2 Fyn undskylder fejlen.